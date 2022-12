'Stra/Volti', la mostra di Sinuhe nei locali di 'Anime brille'

Prezzo non disponibile

Dal 16/12/2022 al 26/12/2022

‘Stra/Volti’ è il titolo della mostra dell’artista Sinuhe da Foggia presenta nei locali di ‘Anime Brille- wine and more’ (dal 16 al 26 dicembre 2022 in piazza Federico II, 16 a Foggia). L’ultima produzione dell’artista propone una serie di lavori su fo-gli Fabbriano e su tela a tecnica mista. “Una sequenza di sguardi/ritratto surreali ma carichi di identità –scrive nella nota di presentazione Geo Guirgolis (critico e storico dell’Arte), che continua- Gli Stravolti apparentemente appaiono atemporali misteriosi psichici ma il tratto li rende contemporanei.

Epifanie di fragilità di follie di desideri Alterazioni percettive scom-poste e ricomposte per una lettura intima. Un delirio di sguardi emersi da un profondo io. Forse autoritratti da cui emerge un altro “io” finalmente impudicamente libero di mostrarsi guardando chi guarda ora con malinconia a volte con rabbia spesso con ironia. Una galleria di facce come istantanee in cui specchiarsi con il pro-babile rischio di riconoscersi”.

‘Stravolti’ nei locali di ‘Anime Brille’ piazza Federico II, 16 a Foggia.

Dal 16 al 26 dicembre 2022. Incontro con l’artista venerdì 16 dicembre dalle ore 20.00.