"Se l'amore non è Amore", al Museo Civico di Troia una mostra sulla violenza di genere

Il 25 novembre partirà la mostra permanente organizzata dall’associazione Insieme Per… in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Sarà possibile seguire il percorso fotografico presso la Sala Azzurra del Comune di Troia, sita in via Regina Margherita, fino a domenica 28 novembre.

L’inaugurazione avrà luogo alle ore 19. Nell’occasione verrà coinvolta l’intera cittadinanza con momenti musicali e installazioni che avranno lo scopo di far raggiungere il Museo Civico per il percorso meditativo dal titolo: “Se l’amore non è Amore… Uomini, donne, violenza di genere”. La popolazione è invitata ad unirsi al cammino di consapevolezza proposto dall’Associazione locale, che opera dal 2019 per intraprendere un cambiamento di mentalità per la valorizzazione della donna e la diffusione di una cultura di parità. L’associazione Insieme Per… ringrazia quanti, attraverso la loro presenza, contribuiranno alla condivisione dei valori che sono alla base di una rivoluzione culturale contro la violenza.