Le opere dello street artist Red in mostra alla Green Cave

Domenica 4 luglio 2021 alla Green Cave di FestambienteSud in via Garibaldi 27 a Monte Sant'Angelo s'inaugura la mostra dello street artist RED. La Mostra s'inserisce nel programma di mostre estive Sguardi in Tour, esposizioni itineranti di artisti tra la Green Cave a Monte Sant'Angelo e l'Art Restaurant La Rotonda di Mattinata. La mostra sarà pertanto per metà a Monte Sant'Angelo e per l'altra metà a Mattinata.

Ecco il programma della giornata di inaugurazione:

ORE 19.30 - Hiphop selecta a cura di Oldmic

ORE 20.30 - Presentazione mostra di RED a cura di Gianfranco Piemontese, storico dell'arte.

ORE 22 - riprende la selecta di Oldmic

La mostra é già allestita e visitabile.

CHI E' RED?

Michele D'Alessandro, in arte "Red", è uno street artist Sipontino attivo nell'ambiente da circa quindici anni. Soprattutto attraverso la "Stencil Art", Red ha conciliato nel suo percorso le tecniche artistiche, in costante evoluzione, con la sua spiccata sensibilità sociale e l’irriverente ironia nei confronti del potere. Attivo anche nel campo della "Poster Art" e della "Sticker Art" trova il suo ambiente ideale nella spontaneità della strada. Ha partecipato, soprattutto tra Puglia e Campania a diversi festival dedicati alla Street Art e nel 2017 ha partecipato, arrivando in finale, allo "Stencil Art Prize" di Sidney (Australia), la più importante competizione mondiale dedicata alla stencil art. RED è autore dell’immagine di FestambienteSud 2019.

