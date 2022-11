'In viaggio nella luce...contro', la mostra di Oreste Ferretti al FotoCineClub

Venerdì 4 novembre alle ore 18,00 al Palazzetto dell’Arte di Foggia si inaugurerà la mostra di Oreste Ferretti ‘In viaggio nella luce….contro’ e saranno proiettati i video realizzati da Odetta Carpi. L’evento si inserisce nella undicesima edizione di FoggiaFotografia:La Puglia senza confini, la manifestazione organizzata dal FotoCineClub di Foggia.

I viaggi sono da sempre la passione dei coniugi Oreste e Odetta che hanno percorso migliaia di chilometri in tutto il mondo: l’Himalaya, le sorgenti del Gange, i deserti dell’Africa, i villaggi dell’Asia Orientale, sono solo alcune delle tante mete raggiunte dalla coppia sempre accompagnati dalla macchinetta fotografica e dalla telecamera.

India, Pakistan, Botswana, Zimbawe, Namibia, Etiopia, Mali, Niger sono stati fotografati e videoripresi in lungo e in largo e tutto questo ha fruttato loro numerosissimi premi, riconoscimenti e moltissimi inviti nelle tv dove spesso sono stati ospiti di Licia Colò.

Oreste Ferretti nasce a Parma dove vive tuttora e opera dal 1975 e coniuga l’amore per la fotografia con i viaggi. Viaggia insieme con la moglie Odetta Carpi che produce documentari per alcune televisioni. Specializzati nella produzione di diaporama (audiovisivi con diapositive) documentari di alta qualità, hanno progressivamente migrato la loro produzione nel digitale migliorando ulteriormente il realismo delle loro opere e il loro valore didattico.

Due forti motivazioni culturali accomunano il percorso fotografico di Oreste Ferretti e di sua moglie Odetta: l’interesse per l’arte (in particolare per la pittura) e la passione per i viaggi.

Oreste e Odetta condividono ogni momento dei loro progetti e in particolar modo lo studio delle scelte strutturali per la programmazione della produzione fotografica. La presenza di Odetta è fondamentale per poter indagare compiutamente tutti i territori visitati con fotografie e video.

Lei con la telecamera, lui con la macchina fotografica, riescono a descrivere inediti itinerari fotografici e a ripercorrere momenti indimenticabili. L’Oriente domina il loro cuore, in quelle terre hanno trovato mondi che li hanno affascinati e coinvolti più di altri.

“La macchina fotografica è sempre stata per me il mezzo per poter esprimere quei sentimenti che provo di fronte ad un evento che si svolge in una frazione di secondo” dice Oreste “è a quel punto che una forte emozione mi colpisce, come se quell’immagine, scaturita da un click, mi appartenesse. Con i controluce riesco ad esprimermi meglio. I controluce hanno qualcosa in più, sono universi dai quali si irradiano situazioni creative inedite, diverse secondo dopo secondo straordinarie e imprevedibili”.

Oreste Ferretti è stato scelto come Autore dell’anno 2020/2021 dalla Fiaf la Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche.

La mostra ‘In viaggio nella luce….contro’ sarà visitabile fino al 26 novembre dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00.

Foggia, 1 novembre 2022