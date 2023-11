'Mani che osservano occhi che disegnano', la mostra dell'architetto e disegnatore foggiano Marco Manduzio

Prezzo non disponibile

'Mani che osservano Occhi che disegnano' è il titolo della mostra, che Marco Manduzio, architetto e disegnatore foggiano, presenta tra i raffinati ambienti di Arredamenti D'Angelo, in Via Paolo Telesforo 178, dal 10 al 24 novembre.

La mostra è sapientemente curata dall’Architetto Antonio Pellicano, coordinatore e coreografo della mostra. Manduzio applica la sua creatività alla progettazione architettonica e al disegno, arte che ha anche trasmesso attraverso il laboratorio di urban sketching all’interno del progetto ‘SubUrbe Ipogei Creative Mapping’, nel 2022, e il laboratorio di disegno dal vero ‘Il disegno del reale’, nel 2023.

Le opere in mostra sono divise in quattro temi:

- COLORE: Una strada tutta da percorrere. Esperimenti e tentativi fatti per il piacere di sporcarsi le mani;

- OFF TOPIC: Disegni slegati da un tema specifico e perciò raggruppabili. Tante storie raccolte in un vaso come fossero fiori diversi di un unico mazzo.

- VOLTI: Ritrarre è un atto di grande intimità perché la matita scopre e ripropone tutti i lineamenti di chi si ha difronte, anche i più nascosti. Osservando un ritratto, quindi, si entra in dialogo non solo con il soggetto ma anche con chi l’ha rappresentato.

- URBAN SKETCHING: Uno sgabello, un taccuino, una matita, è tutto ciò che serve all’urban sketcher per conoscere la città in modo creativo e divertente.

Al centro di una piazza, davanti ad un palazzo, dovunque l’occhio venga colpito, quello è il momento giusto per fermarsi e disegnare. La mostra è ospitata nello show-room di Arredamenti D’Angelo, riferimento nella nostra città, per quanto riguarda il Design e progetti di forte identità, e che da sempre investe sull’Arte contemporanea. Sono state tante, in questi anni, le mostre di successo realizzate con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e gallerie d’arte. Artisti contemporanei espongono stabilmente negli show-rooms D’Angelo.

L’esposizione dei disegni di Marco Manduzio verrà inaugurata venerdì 10 novembre e sarà visitabile fino a venerdì 24 novembre.