A Candela la 15esima edizione della mostra di arte presepiale

In occasione del Natale, anche quest’anno, ritorna l’arte del presepio con la XV mostra, allestita dall’Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Candela – Sant’Agata di Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Candela, presso la sala ‘Ex Omni’, in Corso Vittorio Emanuele a Candela. La mostra organizzata dal Presidente della sede Aiap Savino Freda e dai soci sono presenta diorami con scorci di Candela e del suo territorio, nonché le chiese e gli angoli paesaggistici e suggestivi dei paesi dei Monti Dauni.

In occasione della visita pastorale a Candela, la mostra è stata visitata e benedetta da Ser Fabio Ciollaro, che ha apprezzato e ringraziato i soci per la costante dedizione nel mantenere viva l’arte presepiale nella comunità di Candela. 7L’Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Candela – Sant’Agata di Puglia, ha partecipato con la presentazione di due presepi alla mostra ‘I presepi artistici dei comuni pugliesi” presso la sede del consiglio regionale della Puglia a Bari. Un presepe realizzato dal Presidente, Savino Freda, raffigura un vicolo di Candela, 'L’arco della Madonna' mentre il socio Rocco Fabiano con un’opera che rappresenta il panorama di Sant’Agata di Puglia ‘Paesaggio santagatese’.

Sarà esposto, dopo una selezione che è stata effettuata dal dicastero per l’evangelizzazione del Vaticano, presso la mostra di arte presepiale, sotto il porticato di San Pietro, ’100 Presepi in Vaticano’, una realizzazione con altri, provenienti da tutto il mondo, un’opera presepistica di Savino Freda raffigurante ‘Il Natale di pace’ in Ucraina. L’associazione si augura che le rappresentazioni artistiche dei presepi possano ravvivare la fede e la speranza per tutti i visitatori.

Gli orari di aperture: feriali dalle ore 18.00 alle 20.00: festivi dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.30.