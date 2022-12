Le opere di Alessio Selvaggio in mostra nei locali di 'Creo'

Mercoledì 7 dicembre, in via Lustro,3 a Foggia, alle ore 18.30, nei locali di a.p.s. Creo, sarà inaugurata la mostra personale di pittura Sogni - o dell’ umano onirico”, dell’artista di Capitanata Alessio Selvaggio. Come dice lo storico dell’arte, Francesca Di Gioia, la pittura dell’artista, presenta un linearismo netto e a tratti esasperato contiene le ?gure in piatti cloisonnes di colore mentre la dimensione estetica dei piani ribaltati sembra guardare al fantastico mondo dei Fauves nonché ai loro modi originari ed inquieti. Le "belve" nutrivano il loro animo di istinto primordiale e riversavano sulle loro tele il “vomito” di una natura selvatica; tal quale Selvaggio - nomen omen si potrebbe dire senza voler cadere nel più scontato dei giochi di parole - custodisce, genera ed è portatore di un mondo interiore carico di autentica verità. Una linfa vitale che percorre ?ussi venosi e arteriosi, e scorre copioso in forma di pigmento per segnare strade e sentieri nei soggetti che prendono corpo nelle sue opere.