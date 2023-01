San Marco in Lamis riabbraccia il Monumento ai Caduti: la piazza antistante intitolata al Milite Ignoto

Questa mattina a San Marco in Lamis, dopo i lavori di restauro, è stato riconsegnato alla comunità, in tutto il suo splendore, il monumento ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale (opera su cippo dello scultore Gaspare Bisceglia). "Rappresenta la memoria di quanto sia inutile ogni guerra e di come a causa di eventi bellici tanti giovani concittadini abbiano dovuto sacrificare la propria vita" il commento del primo cittadino.

Durante le celebrazioni è stata intitolata anche la nuova piazza antistante, dedicata al Milite Ignoto.

C'erano i mezzi militari dell'Esercito Italiano appartenente al 21° Reggimento Artiglieria Terrestre 'Trieste' e l'11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia. Presente anche il Generale B. della Brigata Meccanizzata Pinerolo Paolo Sandri, il Comandante della compagnia dei carabinieri di San Giovanni Rotondo, il Maggiore Carpentieri, le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche d'arma e la protezione civile.

Alla presenza dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, dei consiglieri e degli assessori comunali, oltreché dell'associazione Artiglieri con Nicola Verde, è intervenuto anche il sindaco Michele Merla: "Un paese senza la memoria di ieri, è un paese che non ha un domani e non ha un futuro".