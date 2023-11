Per ora solo cinque comuni foggiani si illuminano di blu: "C'è ancora tempo per aderire"

Sono soltanto cinque, al momento, i comuni che il 20 novembre in provincia di Foggia illumineranno di blu alcuni monumenti per celebrare la giornata mondiale dell'infanzia a 34 anni dall'approvazione delle Nazioni Unite della convenzione sui diritti, appunto, dell'infanzia e dell'adolescenza.

Hanno aderito a 'Go Blue' i comuni di Foggia, Lucera, Monte Sant'Angelo, Mattinata e Carlantino. L'iniziativa 'Città amiche dei bambini e degli adolescenti', vede Unicef e Anci insieme. L'invito ad illuminare di blu un monumento o un edificio, come gesto simbolico, è esteso a tutte le amministrazioni comunali.

Spiega Maria Emilia De Martinis, presidente del Comitato provinciale Unicef Foggia: "Per aderire c'è ancora tutta la settimana".

Come aderire all'iniziativa

Affinché il proprio Comune venga inserito nell’elenco delle amministrazioni locali che aderiscono all’iniziativa, è necessario segnalare l’adesione all’indirizzo mail cittamiche@unicef.it indicando il monumento o l’edificio che sarà illuminato.

La foto del monumento o dell’edificio illuminato di blu, sarà poi condivisa dalle amministrazioni comunali sui canali social del Comune, utilizzando gli hashtag #20novembre e #WorldChildrensDay e taggando @unicefitalia su Instagram e @Unicef-Italia su Facebook.

Cos'è la Convenzione

La Convenzione su diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo: è stata ratificata da 196 Stati, per l’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, e in 34 anni è stata determinante nel migliorare la vita di moltissimi minorenni.

Ha ispirato moltissimi Governi ad adottare nuove leggi e a stanziare nuovi fondi per facilitare l’accesso dei bambini ai servizi e tutelare i loro diritti, e ha contribuito a cambiare la percezione sull’infanzia e l’adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo. Illuminare di blu un monumento è un atto simbolico che accende la luce su quanto c’è ancora da fare per garantire un’infanzia e un’adolescenza sane e positive a tutti i bambini e i ragazzi del mondo.

I monumenti illuminati

A Foggia, il blu renderà ancora più bella e luminosa la Fontana del Sele, il simbolo più riconosciuto del capoluogo, monumento che nel 2024 compirà i suoi primi 100 anni di storia (fu inaugurata il 21 marzo del 1924).

A Lucera, sarà illuminata di blu la stupenda Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta che domina Piazza Duomo, agorà della città, luogo iconico e simbolico della Città d’Arte che, assieme ai Monti Dauni, è candidata a diventare Capitale Italiana della Cultura 2026.

A Monte Sant’Angelo, sarà illuminato di blu il Battistero di San Giovanni in Tumba, detto anche Tomba di Rotari, che assieme alla chiesa di Santa Maria Maggiore forma il complesso monumentale di San Pietro.

A Mattinata sarà illuminato il monumento Ulivo Pietravento.

Carlantino, invece, illuminerà di blu la Chiesa della Santissima Annunziata.

Lucera Capitale dei diritti dei bambini

Sabato 18 e domenica 19 novembre, Lucera diventerà Capitale dei Diritti dei Bambini; mentre lunedì 20 la città sveva idealmente passerà il testimone a San Giovanni Rotondo

A Lucera, le giornate organizzate dalla Camera Minorile di Capitanata e Unicef Comitato di Foggia vedono la piena e fattiva collaborazione del Comune di Lucera, Asl Foggia, Diocesi di Lucera-Troia, Forze dell’Ordine, scuole del territorio (Istituto Manzoni-Radice, Istituto Bozzini-Fasani, Istituto Tommasone-Alighieri, Istituto Vittorio Emanuele III), tante associazioni che operano sul territorio (Le Ragioni del Cuore, Scout Agesci Lucera 1, Croce Rossa, Avis, Diversabili, Asd Running Academy Lucera, Guardie ambientali, Polisportiva Opera San Giuseppe, Radio Club G. Cavalli), e le attività commerciali per ragazzi, tra cui la libreria 'Il Sasso nello Stagno'.

Dalle ore 9.30, sabato 18 novembre, in villa comunale di Lucera, davanti all'ex Convento di San Pasquale, i bambini saranno protagonisti facendo ascoltare la loro voce e le loro istanze in un momento di confronto con istituzioni e associazioni. Titolo dell’iniziativa è 'Non perdiamoci di vista', con i più piccoli che chiederanno agli adulti di prendere impegni concreti rispetto a quanto metteranno in evidenza per realizzare una città a misura di bambino. Domenica 19, a partire dalle 10, le associazioni che hanno aderito all’iniziativa daranno il loro contributo con momenti ludico-ricreativi rappresentando i diritti fondamentali dei fanciulli e degli adolescenti.

Dichiarano Anna Lucia Celentano e Milena De Troia, rispettivamente presidente e vicepresidente della Camera Minorile di Capitanata. “Lucera ha accolto questa iniziativa con grande entusiasmo. Il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, così come le scuole e le associazioni si sono subito mobilitati, dando una disponibilità piena e attivandosi per tutto ciò che renderà uniche e bellissime queste giornate. L’idea che ci unisce è che solo attraverso una reale collaborazione di istituzioni e realtà associative si può intervenire con efficacia a sostegno e tutela delle persone fragili, dei bambini in particolare".

Conclude Maria Emilia De Martinis, presidente Comitato Unicef Foggia: "Gli eventi sono aperti a tutti, sarà una grande festa con una partecipazione bella, attiva, colorata e gioiosa da parte di bambini e adulti”.

Lucera, poi, passerà idealmente il testimone a San Giovanni Rotondo per la giornata del 20 novembre. Nella città di San Pio, lunedì mattina diversi avvocati della Camera Minorile di Capitanata si recheranno presso l’istituto scolastico comprensivo 'Dante-Galliani'. Gli avvocati si alterneranno leggendo ai bambini delle “fiabe giuridiche”, con lo scopo di avvicinare adulti e più piccoli in modo “fantastico” al delicato mondo dei diritti. Sempre nell’ambito della Giornata Mondiale dei Diritti di tutti i Bambini, il 15 dicembre la Camera Minorile ha organizzato un incontro formativo e di confronto sui minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano, con particolare approfondimento del ruolo del tutore volontario.