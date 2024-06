Sui Monti Dauni torna la 'Notte romantica nei Borghi più belli d'Italia'

Sabato 22 giugno sui Monti Dauni torna la 'Notte romantica', evento dedicato agli innamorati e organizzato dal circuito turistico ‘I borghi più belli d’Italia’. L'appuntamento è per sabato 22 giugno. Questi i borghi e i programmi.

Alberona. Per le vie del centro storico a partire dalle 20.30 una serata a lume di candela per celebrare l’amore e il romanticismo, in uno scorcio del centro storico molto suggestivo, ovvero largo fontanella. L’evento (organizzato dalla pro loco) inizierà con un cooking show che permetterà di gustare le pietanze tipiche del posto accompagnate da ottimo vino, mentre a fare da colonna sonora ci sarà uno spettacolo musicale live, per dare la giusta atmosfera e rendere il tutto più magico.

Bovino. Alle 18 presso il chiostro del Museo della civiltà contadina ci saranno laboratori per i più piccoli, mentre a partire dalle 18.30 visite guidate nel centro storico (su prenotazione) e in piazza Paglia performance di arte, musica, poesia e una estemporanea di Giacomo De Troia. Alle 19.30 festa della musica al museo civico e alle 20 in villa street art con la Compagnia dei Saltimbanchi. A partire dalle 22 in centro tradizionale serenata d’amore con la Compagnia dell’uovo, musica e dj set e gran finale con il brindisi di mezzanotte (programma dettagliato qui).

Pietramontecorvino. Start alle 19 con la sfilata romantica a Palazzo Ducale dove alle 20 ci saranno degustazioni con il percorso enogastronomico accompagnato da ottima musica (programma dettagliato qui).