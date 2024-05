Il paesologo Franco Arminio apre la residenza culturale di letteratura e poesia a Monte Sant’Angelo

Martedì 21 maggio ad aprire la residenza culturale di letteratura e poesia a Monte Sant’Angelo sarà il paesologo Franco Arminio che si racconterà in un incontro gratuito e pubblico alle 20 presso l’auditorium ‘Peppino Prencipe’.

La residenza è uno dei tanti progetti speciali che il Comune di Monte Sant’Angelo sta producendo per il 2024, l’anno in cui è Capitale della Cultura di Puglia, con il sostegno di Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, l’ideazione e l’organizzazione dell’associazione culturale Rhymers’ Club in collaborazione con i Presìdi del Libro e la direzione artistica del poeta Raffaele Niro.

Si tratta di un insieme di processi artistici e culturali che attueranno il coinvolgimento non di spettatori ma di cittadini consapevoli, che renderanno Monte un laboratorio culturale permanente, mettendo in rete i ragazzi delle scuole, le associazioni locali e i cittadini con artisti e studiosi del panorama nazionale affermati anche oltreconfine. Per ogni ospite è prevista una permanenza nella Città dei due Siti Unesco di più giorni durante i quali l’artista avrà modo di vivere e realizzare le tre fasi della Residenza previste dal progetto ‘Un Monte in cammino’ del Comune di Monte Sant’Angelo, ossia formazione, animazione, produzione.

Franco Arminio. Autodefinitosi 'paesologo', racconta i piccoli paesi d'Italia descrivendo con estrema realtà la situazione soprattutto del Mezzogiorno. Animatore di battaglie civili, collabora con diverse testate locali e nazionali e ha realizzato vari documentari. Dopo il racconto erotico ‘L'universo alle undici del mattino’, è del 2003 ‘Viaggio nel cratere’ in cui Arminio racconta l'Irpinia di oggi e la zona del 'cratere', quella colpita dal grande terremoto del 1980, riuscendo a coniugare uno stile narrativo straordinario all’impegno civile e all’indagine psicologica.

Negli ultimi anni ha pubblicato molti libri, con notevole successo di critica e crescente apprezzamento dei lettori. Tra gli altri: ‘Vento forte tra Lacedonia e Candela’ (2008, Premio Stephen Dedalus per la sezione Altre scritture), ‘Nevica e ho le prove. Cronache dal paese della cicuta’ (2009), ‘Cartoline dai morti’ (2010), ‘Terracarne’ (2011), ‘Geografia commossa dell'Italia interna’ (2013) e ‘Lettera a chi non c'era’ (2021). Arminio è inoltre autore di raccolte di versi, tra le quali ‘Le vacche erano vacche e gli uomini farfalle’ (2011), ‘Stato in luogo’ (2012), ‘Cedi la strada agli alberi. Poesie d'amore e di terra’ (2017, premio Brancati 2018), ‘Resteranno i canti’ (2018), ‘L'infinito senza farci caso’ (2019), ‘La cura dello sguardo’ (2020), ‘Studi sull'amore’ (2022), ‘Sacro minore’ (2023) e ‘Canti della gratitudine’ (2024).

Da febbraio 2024 Franco Arminio conduce, assieme a Greta Mauro, ‘La biblioteca dei sentimenti’, programma su Rai 3 che propone il confronto tra Millennial, conduttori e tre illustri ospiti per ogni puntata.