L'Inclusion Fest fa tappa a Monte Sant'Angelo

Mercoledì 10 aprile, a Monte Sant'Angelo terza tappa dell’Inclusion Fest, l’evento itinerante per sensibilizzare studenti, docenti e popolazione sulle tematiche legate all'inclusione. Start alle 9.30 con una serie di attività e laboratori rivolti ai bambini e alle bambine degli Istituti Comprensivi del paese, laboratori progettati per educare e ispirare le giovani menti sul valore dell'inclusione e della diversità. Queste attività offriranno agli studenti l'opportunità di esplorare temi importanti attraverso giochi interattivi, discussioni guidate e attività creative.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15 presso la sala convegni della biblioteca comunale 'Ciro Angelillis', l'attenzione si sposterà su speech motivazionali e momenti culturali e di intrattenimento aperti a tutta la città. I partecipanti avranno l'opportunità di ascoltare discorsi coinvolgenti da parte di leader e attivisti dell'inclusione che condivideranno le proprie esperienze e offriranno consigli pratici su come creare comunità più inclusive e accoglienti. Oltre agli speech, ci saranno anche spettacoli culturali e attività di intrattenimento che celebreranno la diversità culturale e l'unità della comunità.

Per ulteriori informazioni sull'evento e per il programma completo scrivere a learningsciencesinsitute@unifg.it o visitare le pagine social dedicate. L’evento, nato da un’idea della professoressa Giusi Antonia Toto (docente ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale e delegata del Rettore alla Formazione Insegnanti e all’Orientamento, nonché coordinatrice del Learning Sciences institute), si inserisce nel programma di Monte Sant'Angelo come Capitale della Cultura 2024 per la Regione Puglia.

“La bellezza del fare rete con le risorse locali, culturali e comunitarie è una ricchezza inestimabile che arricchisce l'esperienza formativa di studenti e docenti. Mi auguro di poter contribuire in modo significativo al panorama educativo locale, collaborando con le istituzioni, le scuole e le organizzazioni del territorio per promuovere pratiche didattiche innovative e inclusività nell'istruzione. Sono entusiasta di questa nuova fase della mia carriera e non vedo l'ora di condividere e apprendere insieme in questo affascinante contesto culturale” dichiara la professoressa Toto.

“L'Inclusione Fest a Monte offre un'opportunità straordinaria per riflettere su questi temi cruciali, promuovere la consapevolezza e l'empatia e favorire la costruzione di una comunità universitaria sempre più inclusiva e solidale. Lavorando insieme, possiamo consolidare i nostri sforzi per creare una società nella quale ogni individuo si senta valorizzato, rispettato e incoraggiato a dare il meglio di sé”, aggiunge il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, il professor Lorenzo Lo Muzio.