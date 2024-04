A Monte Sant'Angelo una giornata di sport contro le discriminazioni

Si chiama ‘Un calcio alla normalità’ ed è la prima edizione di un evento di sensibilizzazione per contrastare la cultura dell’indifferenza e della discriminazione a favore delle persone affette da disturbi e disagi psichici che si terrà a Monte Sant’Angelo giovedì 11 aprile. L’intera cittadinanza sarà coinvolta in una serie di attività e momenti di riflessione che si svolgeranno alle 10 nella biblioteca comunale e alle 15.30 presso lo stadio.

L’evento è organizzato da Simona Lapomarda, prima ragazza del ‘Mattinata Calcio’ che dal 2019 vive alle Canarie dove gioca in serie C. e lavora come bagnina in un hotel, che contestualmente presenterà la sua autobiografia ‘Il dolore di oggi sarà la vittoria di domani’. Hanno aderito al progetto di questa giornata dello sport, della cultura e della salute mentale anche il Comune di Monte Sant’Angelo, l'A.S.d Accademia Calcio Monte e l’Anpis.