Monte Sant’Angelo Capitale della cultura pugliese 2024: il programma degli eventi

Monte Sant’Angelo si appresta a celebrare i suoi due riconoscimenti UNESCO, il Santuario di San Michele Arcangelo e le faggete vetuste della Foresta Umbra. Dal 22 al 25 giugno si festeggerà il Santuario di San Michele Arcangelo, iscritto nel 2011 nella lista dei beni dell’UNESCO nell’ambito del sito seriale ‘I Longobardi in Italia, i luoghi del potere’. Sabato 22 giugno, a 13 anni dal riconoscimento UNESCO, Monte Sant’Angelo presenta ‘La Notte bianca del patrimonio culturale’ con musei, monumenti aperti e visite guidate gratuite. Per informazioni, chiamare lo 0884562062.

Martedì 25 giugno è in programma ‘Io sono Capitale di Puglia - il Galà della Cultura’, una grande festa che celebrerà - assieme alla Regione Puglia e al Teatro Pubblico Pugliese - il patrimonio culturale del territorio. A luglio, invece, Monte Sant’Angelo festeggerà il suo secondo sito UNESCO: le faggete vetuste della Foresta Umbra, iscritte nel 2017 nell’ambito del bene transnazionale ‘Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa’. Sabato 6 luglio ‘Una notte in Foresta’ con eventi, degustazione e passeggiata in notturna e domenica 7 con il Cammino dei due Siti UNESCO (dalla Foresta al Santuario) e bike. Per informazioni, chiamare lo 0884562062.

Previsti anche eventi speciali. Il ‘Terzo Paradiso’ di Michelangelo Pistoletto arriverà in estate a Monte Sant’Angelo, un’esposizione artistica iconica. Il progetto consiste nel condurre l’artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l’arte, la cultura e la politica a restituire vita alla Terra. Le sue creazioni sono state premiate nel 2003 con il Leone d’oro alla carriera alla 50° Biennale di Venezia, nel 2007 con il Wolf Foundation Prize in Arts e nel 2013 con il Praemium Imperiale dalla Japan Art Association.

Oltre all’arte contemporanea, spazio a due grandi concerti musicali. Il 25 luglio arriverà Mecna, un rapper capace di raccontarsi attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che, uniti alle liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali, hanno creato in questi anni uno stile inedito e inconfondibile.

Il 6 agosto sarà il turno di Daniele Silvestri, fra i più apprezzati cantautori italiani. Sul Gargano porterà ‘Il cantastorie recidivo’ per festeggiare i suoi trent’anni di carriera. Location d’eccezione il suggestivo scenario del Castello di Monte, in un live speciale con una formazione in trio per regalare al pubblico una versione inedita dei suoi brani. I biglietti sono acquistabili su ticketone.

L’ultimo nome che chiude questi eventi speciali della Capitale è Nino Frassica, mattatore geniale e irriverente che allieterà il pubblico il 28 settembre in piazza Giovanni Paolo II. Accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti, lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto cabaret.

Ricco anche il calendario delle attività esperienziali. Dopo la settima edizione del Festival Michael (che ha visto anche in programma l’assemblea europea della Via Micaelica) a giugno e luglio si celebreranno i due Siti UNESCO (Santuario di San Michele 25 giugno e 7 luglio Foresta Umbra), grandi appuntamenti con FestambienteSud (ospiti Alice, Peppe Servillo-Fabrizio Bosso-Rita Marcotulli, tra gli altri, nell’omaggio a Lucio Battisti) 20-23 luglio, Raduno dei suonatori di tarantella (26-27 luglio), Bollicine di Puglia (2 agosto nel centro storico e il 3 nel Castello), Corteo storico delle apparizioni di San Michele (22 settembre), Festival Mònde (3-6 ottobre), l’Assemblea europea delle Vie Francigena (18-20 ottobre) e diversi eventi sportivi. E poi le passeggiate in notturna, bike in Foresta, trekking, cammini, escursioni. Il programma completo è qui.

La Capitale proporrà anche momenti speciali con le residenze culturali, processi artistici che mirano al coinvolgimento non di spettatori, ma di cittadini consapevoli, che renderanno Monte un laboratorio culturale permanente, mettendo in rete i ragazzi delle scuole, le associazioni locali, i cittadini non artisti e studiosi del panorama nazionale e internazionale. La residenza teatro, curata dalla compagnia Bottega degli Apocrifi, presenterà nel mese di luglio svariati laboratori e spettacoli itineranti e site specific. Il 2 e il 3 luglio appuntamento con ‘Città e teatro: dialogo sui greci’ con Gabriele Vacis, Gerardo Guccini e gli attori della compagnia PEM; dal 4 al 10 luglio ‘A passo d’uomo’, spettacolo itinerante per le vie della città in cuffia a cura del Circolo Bergman; il 12 e il 13 luglio spettacolo ‘inCoro – Alla Pace’, una grande produzione di comunità targata teatro Bottega degli Apocrifi.

La residenza cinematografia, curata da MAD, proporrà tre grandi visioni cinematografiche e un laboratorio per giovani videomaker dai 18 ai 30 anni. Dal 15 al 17 luglio spazio a tre grandi film: ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa, ‘La capa gira’ di Alessandro Piva e ‘Il postino’ di Massimo Troisi. Mezzapesa, Piva e Anna Pavignano (sceneggiatrice del capolavoro di Troisi) raggiungeranno Monte per presentare i film e per dialogare, moderati dal regista Luciano Toriello, con il pubblico.

La residenza poesia, curata dal poeta Raffaele Niro, porterà fra le vie della città le poesie, le storie, le lezioni e gli scambi intellettuali di tantissimi poeti e scrittori di fama nazionale come Lino Angiuli (il 6 agosto), Davide Rondoni (il 7 agosto), Plinio Perilli (l’8 agosto), Raffaele Niro (il 9 agosto) e, ad ottobre, due lezioni degli scrittori Mario Desiati e Mariagrazia Calandrone.

L’ultima residenza, quella dedicata alla scultura e curata dalla Green Cave di FestAmbiente, ritornerà a settembre con laboratori e momenti speciali dedicati all’innovazione dei linguaggi artistici e artigianali legati alla figura simbolica dell’Arcangelo.

Una residenza speciale è quella culturale-turistica ‘Gargano Capitale’ con Lorenzo Scaraggi, un format di street podcast in giro per i comuni del Gargano, con la particolarità di essere registrato per strada e nelle piazze con la co-partecipazione dei cittadini, appassionati, storici, studiosi, curiosi e amanti della propria città, desiderosi di far conoscere ad un più vasto pubblico tutto ciò che rende unico il luogo in cui vivono. Dagli inizi di giugno i podcast sono disponibili su Loquis, la prima piattaforma italiana di travel podcast e sulle altre piattaforme di podcasting come Spotify, Apple e Google podcast.

Il progetto speciale ‘Monte Sant’Angelo Capitale cultura Puglia 2024’ è promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo, dal Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia e dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.