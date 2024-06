A Monte Sant'Angelo caccia al tesoro ecosostenibile tra i beni culturali

Monte Sant’Angelo, Capitale pugliese della cultura, celebra la Giornata mondiale dell’Ambiente con una caccia al tesoro ecosostenibile tra i beni culturali dal titolo ‘L’ambiente è cultura’. L’appuntamento è per mercoledì 5 giugno dalle 17 alle 21 con partenza dalla villa comunale dove sarà allestito anche il mercatino dell’usato a cura dell’associazione ‘Un Monte di idee’. Alle ore 20 premiazioni e iniziative ecosostenibili. L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Monte e da ‘Picon’, l’azienda che gestisce la raccolta differenziata in paese.

In villa, le squadre iscritte si raduneranno alle 17 e riceveranno una mappa delle diverse tappe in cui superare le prove e il materiale necessario per lo svolgimento. Ogni volta che una prova risulterà superata, la squadra si potrà spostare nella tappa successiva. Le prime tre squadre che completeranno il percorso in maniera corretta riceveranno in premio un gadget ecosostenibile.

Non è previsto un ordine di percorso, ma sono previste ben cinque prove. Presso il Castello avverrà il primo laboratorio, dedicato al riciclo creativo e durante il quale i partecipanti utilizzeranno materiali di recupero per costruire una miniatura del bene culturale. In piazza de Galganis sarà l’acqua ad essere protagonista con un percorso a ostacoli, mentre al Santuario di San Michele i partecipanti si cimenteranno nella stesura di un poema in rima baciata con l’obiettivo di invitare il lettore al rispetto dell’ambiente e del territorio.

Una prova di disegno caratterizzerà la tappa al Battistero di San Giovanni in Tumba, mentre l’ultima prova sarà dedicata alla biodiversità del territorio e avverrà presso il Museo Etnografico Tancredi con la realizzazione di un quadretto, utilizzando semi di diverso colore e petali di fiori.