Due tra i più belli d'Italia sono foggiani: ora Emanuele e Lorenzo saranno i protagonisti di un calenario

Emanuele Ambrosino, 21enne di Foggia, e Lorenzo Fiorentino, 20enne di San Giovanni Rotondo, sono entrati, pari merito, nella top ten dei più belli d'Italia. Al ritorno dalle finali nazionali del concorso Mister Italia il sindaco di Foggia Franco Landella ha premiato i due Mister Puglia in una cerimonia nella sala ricevimenti International.

Emanuele studia Scienze delle attività motorie e sportive, e vanta già una lunga carriera come calciatore nel San Severo in serie D e nella primavera del Foggia in serie B e C.

Lorenzo studia Infermieristica e anche lui ha un passato come calciatore. Entrambi hanno una forte passione per la palestra, sono solari, tenaci e ambiziosi. Per loro si stanno già spalancando le porte nel mondo della moda e del cinema.

Particolarmente orgoglioso del risultato il talent scout e organizzatore di eventi Maurizio Ricci. Emanuele Ambrosino e Lorenzo Fiorentino saranno protagonisti del calendario 2021 di Mister Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery