A Cerignola la selezione provinciale di Miss Italia Puglia

A pochi giorni dal successo del primo casting tenutosi a Trani, con circa 100 ragazze arrivate da tutta la Puglia, la Carmen Martorana Eventi esclusivista regionale è pronta ai nastri di partenza per inaugurare il tour di Miss Italia che partirà il 29 Maggio 2022, dalla Valle dell’Ofanto, nella città di Cerignola, alle ore 20.30 in Piazza Duomo.

A presentare le Miss protagoniste della serata saranno Lucy Bello e Christian Binetti, volti noti di Telebari e Teleregione.

Ad allietare la serata ci sarà la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone e Tiziana Loconsole, la frizzante ballerina sosia nazionale di Raffaella Carrà a cui sarà dedicato un tributo.

È particolarmente affezionata alla città di Cerignola l’agente regionale e direttrice artistica Carmen Martorana per aver curato il management di molte modelle cerignolane in erba fra cui Ilaria Petruccelli, ormai affermata nel mondo moda tanto da aver recentemente sfilato e posato a Dubai per Dolce e Gabbana.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cerignola e dall’Assessorato alla Cultura, è organizzato con la collaborazione di Francesco Merafina Best Creative Events.

Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti sarà Petrucelli Parrucchieri.

Servizio fotografico a cura di Antonio Monopoli.

Si ringrazia:

LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè.