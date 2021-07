Foggia tifa per Alexandra Cardone: è tra le 40 prefinaliste di Miss Grand Prix 2021

Il 5 agosto, la 17enne di Carapelle proverà a conquistare a Giulianova il pass per la finalissima in programma due giorni dopo a Pescara

C’è anche una 17enne della provincia di Foggia tra le quaranta prefinaliste nazionali del concorso di Miss Grand Prix 2021.

Alexandra Cardone, studentessa di Carapelle con il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo, giovedì 5 agosto sarà in passerella in piazza del Mare a Giulianova (TE), dove cercherà di conquistare il pass per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara.

Promosso come ogni anno dal patron Claudio Marastoni, il concorso di bellezza è giunto quest’anno alla sua 34esima edizione ed è affiancato anche da un contest social, Miss Grand Prix On the Web, che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia.

La finale di Pescara sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e vedrà nel ruolo di presidente di giuria lo scrittore e regista Federico Moccia.