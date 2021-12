Mira Games: si gioca al Museo

In occasione delle Feste Natalizie, importantissimi luoghi culturali della città e della provincia si preparano ad accogliere bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, con tanti giochi divertenti.

I Giochi di Mira, coinvolgeranno per più di un mese, i luoghi culturali della provincia di Foggia: Museo Valle del Celone e Biblioteca Comunale di Castelluccio Valmaggiore, il Museo Archeologico Herma e la Biblioteca Comunale di Ordona, la Torre Normanna di Pietramontecorvino, la Biblioteca La900 e il Museo del Territorio a Foggia.

I Mira Games nascono dall’idea precisa di far incontrare il Gioco e le istituzioni culturali come il Museo e la Biblioteca. Da questi magici incontri nasce una ricetta culturale unica, in cui si ritrovano vari ingredienti: un po’ di regole e un po’ di fantasia e poi un po’ di competizione, travestimento e sorpresa , un mix perfetto per poter giocare con la Storia, la Natura, l’Arte, le Parole e i Fumetti.

Tutti i giochi sono ideati e curati dalle esperte di storia dell’arte, dalle archeologhe, e dalle naturaliste di Mira

History Games è il percorso dei giochi a tema storico-archeologico. Il gioco ha avuto sin da tempi antichissimi un ruolo importante nella storia evolutiva dell’uomo. Un vero viaggio nella storia attende i bambini che indosseranno i panni di antiche divinità e dovranno cimentarsi in giochi a squadre guidati dalle archeologhe, le quali faranno rivivere quelli che erano i giochi più comuni ai tempi dei romani e nelle corti medievali.

Con Nature Games si gioca con le scienze naturali per conoscere la natura in maniera diversa. Le foglie e gli animali diventano giochi tra le mani dei bambini per costruire fogli di erbario colorati, giocare con le Mistery Box e scoprire le relazioni tra le prede e i predatori.

Non potevano mancare i giochi a tema artistico, con Art-Games, durante i quali l’arte diventa gioco e divertimento nelle mani dei bambini. Tanti colori, materiali ed oggetti diversi saranno gli strumenti di gioco della fantasia e creatività dei partecipanti.

Con Spazio Baol Aps si gioca anche con Words-Games dove ogni favola è un gioco - omaggio a Gianni Rodari. I bambini attraverso l’uso delle parole e le loro possibili e svariate combinazioni rielaboreranno la realtà del mondo circostante sovvertendo le regole canoniche. Il punto di partenza sarà sempre l’esperienza personale ma sarà capovolta dall’uso della fantasia, della meraviglia ed della leggerezza, giungendo così alla personale creazione di quella che sarà una notizia di cronaca “Impossibile”..

Anche i Fumetti diventano gioco con Comics-Games della Scuola di Fumetto Inkiostro . Le tecniche e i linguaggi del fumetto,diventano oggetto di una gara sui fogli dei partecipanti. "Disegna e Indovina": una gara tra squadre a colpi di matita. Vince chi disegna un oggetto e consente alla sua squadra di indovinarlo. Due squadre si sfidano in una gara di disegno e indovinello.

Per informazioni contattare la Segreteria di Mira al numero 328 907 2422

Per prenotare scarica la nuova MiraApp dentro Bookizon, https://bookizon.it/dl/mira

Scegli il gioco e il luogo!!

Con MiraApp di Bookizon sarai sempre aggiornato sulle iniziative di Mira !!