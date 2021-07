'Mille e una storia' al Castello Imperiale: Michele De Virgilio da' voce alle storie e alle trazioni del borgo di Sant’Agata

Il 24 e 25 luglio doppio spettacolo, per quattro repliche complessive. La messa in scena sarà la conclusione del percorso che giovani artisti e studenti di arti sceniche stanno portando avanti dal 19 luglio presso la residenza. Lo spettacolo conclusivo immergerà gli spettatori in un’atmosfera onirica

Vincitrice del bando 'Custodiamo la Cultura in Puglia', con un progetto di residenza artistica digitale, in collaborazione con Archeologica srl, AVL metterà in scena nei giorni 24 e 25 luglio, presso il Castello imperiale di Sant’Agata di Puglia, lo spettacolo 'Mille e una storia' di Marcello Strinati con Michele De Virgilio.

La messa in scena sarà la conclusione del percorso che giovani artisti e studenti di arti sceniche stanno portando avanti dal 19 luglio presso la residenza: disegni, video elaborazioni, animazioni: i contenuti della tradizione santagatese e non solo saranno rimaneggiati in chiave moderna e digitale.

Lo spettacolo conclusivo, che si svolgerà al castello, immergerà gli spettatori in un’atmosfera onirica. Le proiezioni video interesseranno le mura del sito culturale e racconteranno storie e non solo tradizioni del territorio. Obiettivo del progetto 'Mille e una storia ' è la valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale, attraverso un percorso di formazione e creazione di contenuti sia multimediali sia più tradizionali, che culminerà con lo spettacolo finale che avrà come assoluti protagonisti il castello, le storie e le tradizioni del borgo di Sant’Agata.

Il passato che si incontra con il moderno, la tradizione che diventa fruibile anche e soprattutto per le giovani generazioni che utilizzano linguaggi nuovi e digitali. “Il progetto sarà quindi un vero e proprio percorso di formazione e culturale, immersivo ed emozionale, in cui i partecipanti avranno modo di incontrare personaggi storici o immaginari, ascoltare racconti, visitare luoghi, assistere a videoproiezioni, tutti elementi finalizzati all’esaltazione del contesto storico-architettonico del castello di Sant’Agata ", ha dichiarato Marcello Strinati, vice presidente di AVL e responsabile Cultura dell’azienda. "Da tempo la nostra società sta provando a creare dei percorsi di formazione per giovani talenti del territorio che vogliono lavorare nel campo dello spettacolo: per noi non è stato facile e vorremmo che chi si approccia a questo mondo incontrasse meno ostacoli di quelli che abbiamo incontrato noi”.

Quattro repliche per due giorni di puro spettacolo: 24 luglio (ore 21 e ore 22), 25 luglio (ore 21 e ore 22) con un attore che non ha mai dimenticato il suo territorio. Michele De Virgilio, diplomato alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, ha lavorato accanto a Mariangela Melato, Franco Branciaroli, Eros Pagani ed è stato diretto da registi, tra cui, Gabriele Lavia, Elio De Capitani, Marco Sciaccaluga. Attore di cinema e televisione, De Virgilio è anche autore teatrale. Il suo primo monologo teatrale, che ha debuttato al Kiron Espace di Parigi è diventato anche un libro per 'Il Castello edizioni'.

Su eventbrite è possibile prenotare gratuitamente il posto per assistere allo spettacolo. Le prenotazioni saranno possibili dalle ore 13 del 21 luglio fino alle ore 9 del 24 luglio per il primo giorno di spettacolo e alle ore 9 del 25 luglio per la terza e quarta replica. Fino a un massimo di 40 spettatori per spettacolo. Informazioni sulla pagina evento Facebook: milleeunastoriasantagata