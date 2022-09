Michele Zarrillo in concerto a Carapelle

L'8 ottobre, in occasione della festa patronale di Carapelle, Michele Zarrillo si esibirà in un concerto in piazza Giovanni Paolo II con ingresso gratuito. Il blu tour dell'artista 65enne di Roma, torna in proviincia di Foggia dopo il live del 29 agosto a Motta Montecorvino.

Sedici album pubblicati, Zarrillo festeggia i suoi 50 anni di attività. Nel 1972, infatti, aveva esordito come chitarrista nel gruppo Semiramis. Oltre 2 milioni di dischi venduti, sale sul palco dell'Ariston per la prima volta nel 1981 tra i giovani con 'Con quel pianeta libero', ci ritorna l'anno successivo con una 'Rosa Blu', che diventerà un successo sedici anni dopo, nel 1998. Tra le nuove proposte vince nel 1987 con 'La notte dei pensieri'. Con 'Cinque giorni', nel 1994, arriva soltanto quinto, strapperà un quarto posto con 'L'acrobata' nel 2001. Tredici volte a San Remo, l'ultima partecipazione nel 2020.