La memoria di Michele Cianci rivive a teatro

Visite su beni confiscati alla criminalità, incontri con parenti di vittime innocenti di mafia, laboratori e tante altre attività ed incontri. E’ stato questo il progetto ‘La strada'. C’è solo la strada su cui puoi contare’ terminato con la messa in scena al Teatro Giordano dello spettacolo ‘Mio fratello! Libero di avere coraggio…’ sulla vita di Michele Cianci vittima innocente di mafia.

“Questo progetto – ha evidenziato Antonio Cocco, coordinatore progetto – ha rappresentato un piccolo tassello per far capire ai giovani che è possibile scegliere, che è possibile percorrere la strada della buona vita, della legalità, della giustizia sociale . Il progetto ci ha dato l’input ad approfondire maggiormente il tema dell’antimafia e dei beni confiscati alla criminalità, generando altri interventi, altre azioni, come la gestione nel territorio di Cerignola di altri beni confiscati alla mafia e l’apertura a Foggia di centonove/novantasei, la bottega che vende prodotti liberati dalle mafie, etici e solidali. Dobbiamo essere capaci di organizzare il bene, perché seppur silenzioso sono sicuro che sia la maggioranza di questa comunità”.

‘La strada’ ha dato modo ai giovani partecipanti di avvicinarsi e conoscere la memoria delle tante vittime innocenti di mafia, come Francesco Marcone, Giovanni Panunzio, Michele Fazio, Nicola Ciuffreda, fino a realizzare un laboratorio sulla vita di Michele Cianci, ucciso a Cerignola la sera del 2 dicembre 1991 per essersi opposto a un tentativo di rapina.

“La storia di Michele – ha detto Angela Cianci, sorella di Michele - è rimasta nascosta per troppo tempo, ma va fatta conoscere ai più giovani affinché storie come quella di Michele e di tutte le atre vittime innocenti di mafia non si ripetano mai più. La memoria è un valore che deve essere tenuto in vita e tramandato. Ed oggi Michele vive anche nell’arte”.

A documentare in una cornice artistica alcuni momenti della serata, sono stati i ragazzi dell’associazione iFun, composta da genitori di figli con autismo e disturbi psicosensoriali. Hanno effettuato delle irruzioni fotografiche nell’ambito dell’attività laboratoriale che stanno realizzando grazie al progetto ‘Noi siamo orizzonti’ finanziato dalla Regione Puglia. Un modo per costruire legami, connessioni, relazioni fra realtà diverse impegnate nel territorio sui temi dell’antimafia e dell’inclusione.