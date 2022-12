'Tradizione Fujente' presenta la seconda edizione dei Mercatini di Natale

L’Associazione Tradizione Fujente, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale è lieta di presentare la 2^ Edizione dei Mercatini di Natale a San Severo (Foggia). L'evento, patrocinato dal comune di San Severo, prevede 3 date prefissate: giovedì 8 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00 in via Cesare Battisti (antistante la Parrocchia Immacolata); domenica 11 e domenica 18 in Corso Garibaldi (viale della Villa) dalle ore 10.00 alle ore 21.30.

La scelta della location per giovedì 8 dicembre è dettata dalla valorizzazione delle periferie (via Cesare Battisti) mentre per le restanti giornate, si è scelto di farle sul “viale della Villa” in quanto, oltre ad essere in pieno centro e nel crocevia dello shopping, renderebbe l’atmosfera ancora più accogliente e familiare grazie agli addobbi natalizi installati per le festività di fine anno.

Alla manifestazione parteciperanno circa 40 espositori locali e provinciali, che si alterneranno durante tutte le giornate dei mercatini, proponendo prodotti tipici locali, dolciumi e prodotti da forno tradizionali, oggetti artigianali, gioielli handmade, articoli intagliati nel legno, vetro lavorato, piante e fiori, decorazioni per la casa, articoli da regalo, giocattoli e moltissimi altri oggetti prettamente natalizi.

I Mercatini di Natale vedranno anche la partecipazione di diverse Associazioni di Volontariato che presentaranno i lavoretti fatti da bambini-ragazzi-adulti diversamente abili ma anche dai volontari che con cura ed amore portano avanti la loro mission verso le categorie più deboli. La 2^ Edizione dei Mercatini di Natale a San Severo, prevede anche varie attività ludiche canore e di poesia grazie alla collaborazione dell’I.C. Zannotti-Fraccacreta, oltre a serate danzanti con lo showman televisivo pugliese Giuseppe Luigi Iannetti e la sua balleria Giovanna Grifa, elfi e mamme natale, la “Banda Natale”, diversi “flashmob della Pace” a cura dell’Associazione AEOP San Severo.