Dai mercatini all'accensione dell'albero: a San Nicandro si respira aria di Natale

‘Aspettando Natale e Mercatini di Natale’, la manifestazione ideata e realizzata dall’Acfp, è giunta alla sua IX edizione. Anche quest'anno abbiamo l'opportunità, grazie alla cooperazione dell'amministrazione comunale e dell'associazione Affamati di Allegria, di regalare alla nostra città l'atmosfera tipica natalizia.

"Dal 2012, interrotti unicamente causa Covid, lavoriamo per mantenere viva questa manifestazione ormai diventata tradizione e che scandisce l'inizio di questo meraviglioso periodo dell'anno. Partiremo domenica 4 dicembre, con l'ormai attesa accensione dell'Albero, che renderà magica la nostra piazza cittadina, allietata questa volta dalle performance degli Artisti di Strada, che doneranno stupore e divertimento. L'evento sarà, come nelle scorse edizioni, volto a valorizzare i prodotti locali con i nostri ‘Mercatini di Natale’: una possibilità data ai tanti talenti artigiani per farsi conoscere e far conoscere i propri lavori, ma anche una grande vetrina per commercianti e produttori".

"Anche quest'anno siamo onorati di aver visto le casette messe a disposizione venire prenotate tutte in brevissimo tempo, e ci scusiamo per tutte le richieste che non siamo riusciti a soddisfare. Immancabile la sezione dedicata alla gastronomia per allietare le vostre passeggiate fra i vari espositori, con prodotti caratteristici del periodo natalizio. La nostra Mission rimane costantemente tenere vivo il turismo nella nostra città, destagionalizzazandolo e portando appuntamenti ricorrenti per cittadini e visitatori".