Menu degustazione Fusion Evolution con lo chef Leonardo Cici

Il nostro chef Leonardo Cici Venerdì 3 Dicembre ci delizierà con un menù fusion che ha studiato e creato appositamente per questa occasione! La cena evento prevede un percorso degustativo a portate, che non potete perdervi. Il tutto sarà accompagnato da musica d’ascolto e per concludere uno special guest after dinner… non fartelo raccontare!



Lo chef unirà la cultura giapponese a quella pugliese mescolando ogni ingrediente sapientemente tra loro, in armonia ed equilibrio, all'insegna del gusto e dell'innovazione culinaria.



MENÜ

fusionevolution

prevede un percorso degustativo di 6 portate

ENTREE

• L'unagi servito con Champagne

Bocconcino di sushi ripieno di avocado, Philadelphia e cime di rapa

avvolto con dell'anguilla cotta alla brace e salsa teriyaki

ANTIPASTO

• Lo sfizio

Baccalà in tempura adagiato su un cremoso di patata bruciata

croccante alga wakame e note di umami al pomodoro

PRIMI PIATTI

• Il marchio di fabbrica

Ravioli di pasta all'uovo e alga kombu con un ripieno di trota salmonata.

uova di storione smoke mayo e porro fritto, adagiati su una vellutata di piselli

• Tokyo - Foggia

Yaki Udon con verdure saltate, ragù di polpo e katsuobushi.

SECONDI PIATTI

• Fusion

Astice cotto a bassa temperatura, mousseline di platano,

polvere di alga nori e mandorle tostate

DOLCE

• Dorayaki a fantasia dello chef

BEVANDE INCLUSE

• Acqua e Vino

(durante la serata il vino verrà consigliato da tre sommelier e un enologo)

CHEF

LEONARDO CICI

sami

MUSICA D'ASCOLTO IL DJ IN VINILE

Vinyl selection Joseph Mambè Di

SPECIAL GUEST AFTER DINNER

Soul Experience

the new deep afrik sound)



Prenota il tuo tavolo:



0881.379416



345.8878328