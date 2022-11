Dal ‘Rigatoni’ di Formentera arriva Max Righi: dinner show al Samì

L'attesa non è mai stata così piacevole. Venerdì 18 novembre a Foggia arriva Max Righi per la vera cena spettacolo direttamente dal Rigatoni Formentera al prestigioso Ristorante in fiera Samí.

Per info e prenotazioni 320.0203517.

Ad accompagnare la cena di Max Righi sarà Dj Sean, a seguire nel dopo cena direttamente da Radio Master dj Paolo Mascolo.

Free entry dopo cena.

Cena alla carta senza alcun vincolo di scelta o di spesa.