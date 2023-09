Max Gazzè in concerto a Monte Sant’Angelo

Monte Sant’Angelo si incammina verso il traguardo di Capitale della cultura di Puglia 2024 con una serie di eventi che vedono il sostegno anche della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese.

Il più atteso è il concerto di Max Gazzè previsto per sabato 30 settembre a partire dalle 22 in piazza Giovanni Paolo II. Ad accompagnare il cantautore romano ci sarà la Calabria Orchestra. Lo spettacolo del poliedrico artista rientra nella serie di appuntamenti del calendario della festa patronale.

Due giorni prima, il 28 settembre, a partire dalle 10 in piazza Duca d’Aosta, ci sarà la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico con la presenza di tutti gli alunni e gli studenti della cittadina micaelica accompagnati da docenti, dirigenti e personale Ata. Ospiti speciali saranno l’attore e conduttore tv Lorenzo Brachetti (dai più conosciuto grazie al ruolo di Milo Cotogno nel programma per bambini ‘Melevisione’) e il ballerino vincitore di ‘Amici 2023’ Mattia Zenzola.

“Si tratta di due grandi eventi – ha scritto sui social il sindaco Pierpaolo d’Arienzo – che ci proiettano verso il 2024 quando Monte Sant’Angelo sarà Capitale della cultura di Puglia. Due grandi eventi che promuoviamo con il forte sostegno della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con tutto il Comitato ‘San Michele Arcangelo’ - Monte Sant'Angelo e il suo presidente Antonio Renzulli, a cui va tutto il nostro ringraziamento per il prezioso lavoro che insieme a tanti ragazzi sta svolgendo in questi giorni per una grande festa patronale. Come claim abbiamo scelto #IosonoCapitale per raccontare #UnMonteincammino: la Capitale, il capitale. Riprendiamo il cammino dove la nostra storia e le nostre radici saranno le nostre ali. Rimettiamoci in cammino, insieme”.