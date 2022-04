Max Gazzè in concerto a Lesina

Sarà il concerto di Max Gazzè, in programma il prossimo 16 maggio, a chiudere i festeggiamenti in onore di San Primiano Martire a Lesina. Ad annunciarlo è il Comitato Feste Patronali, che ha ufficializzato la scelta dell?artista.

Il cantautore e musicista romano, autore del brano ?La leggenda di Cristalda e Pizzomuno?, torna in Puglia per esibirsi nella cornice del caratteristico comune lagunare. Pronto a riprendere il suo basso e tornare in tour, nel 2021 ha pubblicato il disco ?La matematica dei rami?, prodotto insieme alla Magical Mystery Band.

Entusiasta per il risultato raggiunto lo storico gruppo del Comitato Feste Patronali, da anni impegnato a dare lustro al paese nella finestra di maggio e a organizzare eventi attrattivi anche dal punto di vista turistico, per promuovere le tradizioni, gli usi e la cultura popolare.

?Vogliamo lanciare un messaggio di normalità, di ritorno alle tradizioni ? afferma il presidente delegato Enrico Pezzicoli - Ringrazio il nostro parroco don Luca Di Domenico per averci sempre supportato in questi due anni difficili, e tutto il mio splendido gruppo. Max Gazzè è il giusto premio che li ripaga per gli enormi sacrifici profusi per l'organizzazione della festa patronale".