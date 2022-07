Il geniale Maurizio Mastrini in concerto al Chiostro Santa Chiara

Fusti di vernice vuoti assemblati in rudimentali batterie. È questo, come racconta la sua biografia, il primo strumento che Maurizio Mastrini, pianista e compositore di fama planetaria, ha utilizzato, nella bottega di suo padre fabbro, nel piccolo paese umbro di Panicale dove è nato. Sono seguiti gli studi al Conservatorio di Perugia, dove si è diplomato in direzione d’orchestra, la carriera di concertista al pianoforte, con numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, l’attività compositiva, che spazia dalla musica classica contemporanea alla dodecafonia al minimalismo alle composizioni matematiche. Un percorso che mette insieme rigore stilistico e virtuosismo nel segno dell’emozionalità, perché –come dice- "anche poche note possono far emozionare e far piangere una persona".

E decisamente emozionante promette di essere lo spettacolo Hugs, che il Maestro porterà in scena domenica 17 luglio al Chiostro di Santa Chiara a Foggia. “Cuore selvaggio” (così Mastrini è affettuosamente soprannominato, per il suo amore della solitudine e della riservatezza, che lo porta a trascorrere il maggior tempo possibile nel suo buen retiro umbro) sarà accompagnato da Terukazu Komatsu e Margherita Tamburi ai violini, Matilde Giorgis alla viola e Minna Pehkonen al violoncello. Un quartetto d’archi che si chiama Hugs come lo spettacolo, in italiano Abbracci. Un esplicito richiamo al ritorno dell’affettività dopo il grande gelo indotto dalla pandemia. Lo spettacolo, dopo Foggia, avrà un gran numero di repliche in Italia e all’estero (Spagna, Polonia, Parigi e New York le tappe internazionali fin qui fissate)

Un altro appuntamento di grande livello, per una manifestazione che terrà compagnia ai Foggiani nelle domeniche di luglio e agosto e che vede la collaborazione tra numerosi enti; gli eventi sono organizzati, infatti, dall’Associazione Spazio Musica con il contributo della Regione Puglia e in collaborazione col Comune di Foggia e con l’Associazione Musica Civica. Alcune delle manifestazioni rientrano nel progetto “Musica, Maestra!” – avviso pubblico “Fermenti in Comune” (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Anci).

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.00 e saranno ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti. L’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 20.30.