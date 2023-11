A Mattinata torna l'appuntamento con il presepe vivente

A Mattinata torna il presepe vivente. Giunto alla seconda edizione, la rievocazione della nascita di Cristo anche quest’anno sarà curata dalla associazione ‘Mattinata a cavallo’ e coinvolgerà l’intera comunità locale. L’appuntamento è per giorni 9,10, 16,17, 27 e 28 dicembre, 5 e 6 gennaio a partire dalle 18.30 nella suggestiva piana di Mattinata, in contrada Apollo (nei pressi delle ex scuole medie).

“Il presepe vivente – fanno sapere gli organizzatori – è un evento di grande rilevanza per la comunità di Mattinata, poiché rappresenta la storia della nascita di Gesù e i valori fondamentali del Natale. Attraverso la ricostruzione di scene e personaggi tradizionali, l'associazione accompagnerà i visitatori in un'atmosfera antica e magica. In questa edizione, si è voluto coinvolgere ancora di più la comunità locale, ampliando il numero degli appuntamenti dedicati a questa sorprendente manifestazione. Durante tutte le giornate, i visitatori potranno ammirare i costumi, le antiche abitazioni ricostruite con cura e gli artigiani locali all'opera. L’invito è per tutti ed è quello di celebrare il Natale nel modo più autentico possibile. Attraverso la riscoperta dei nostri valori tradizionali per consolidare e rafforzare i legami comunitari”.