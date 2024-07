A Mattinata due giorni di 'Conversazioni dal mare'

A Mattinata il 12 e il 13 luglio appuntamento con ‘Conversazioni dal mare’, il festival letterario (organizzato da ‘Artemia’) che si terrà al Belvedere Monte Saraceno in Corso Matino per riflettere su casi di cronaca, attualità, approfondimenti sul giornalismo e sul futuro della nostra regione.

Gli appuntamenti, totalmente gratuiti, offriranno a cittadini e turisti un’occasione culturale e di confronto in uno scenario mozzafiato a cielo aperto. Il programma si aprirà venerdì 12 luglio alle 20 con “#MareAsinistra. La strategia PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 della Regione Puglia per attrarre talenti”, ovvero un dialogo tra Raffaele Piemontese (vicepresidente della Regione Puglia), Silvia Visciano (dirigente della sezione Ricerca e Relazioni Internazionali Regione Puglia) e Alessandro Piemontese (storyteller La Content). Si proseguirà con la storia di Giulia Cecchettin: alle ore 21 sarà ospite Gino Cecchettin con il suo libro ‘Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia’, in dialogo con Rocco De Franchi. La prima serata si concluderà con Marcello Veneziani e ‘L’amore necessario. La forza che muove il mondo’ in dialogo con Antonella D’Avola.

La seconda giornata inizierà alle 20 di sabato 13 luglio con ‘Il Visconte Cibernetico’ di Andrea Prencipe che dialogherà con Giovanni dello Iacovo. A seguire alle 21 Federica Angeli per parlare de ‘Gli orrori della caserma Levante’ con Paola Natalicchio e in chiusura alle ore 22 Sigfrido Ranucci con ‘La scelta’ intervistato da Giulio Calvani. Il giornalista e conduttore di ‘Report’ riceverà il ‘Premio Conversazioni dal mare’.