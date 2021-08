Lesina romantica, il matrimonio si festeggia in mezzo alla laguna sul Sandalo della Sposa: "Un'esperienza unica e per sempre"

Gli sposi brindano al loro giorno più bello a bordo di un sandalo in mezzo al lago, nella Golden Hour della Laguna, al tramonto, il momento più magico: è il nuovo servizio attivato dal Centro visite Lesina che ha attrezzato la tipica imbarcazione dei pescatori per i matrimoni. Il servizio fotografico a effetto è assicurato.

Il Sandalo della Sposa è stato inaugurato il 7 agosto, con la prima coppia-testimonial, Emilia e Francesco, lei del posto e lui di Bologna. Per i lesinesi il lago è un pezzo di cuore, e dopo il fatidico 'sì' è un'emozione unica.

Il Centro visite Lesina pensa a tutto: l'organizzazione prevede l'accoglienza degli sposi alla banchina d'imbarco, giro accompagnati da un pescatore, eventualmente una barca di supporto dove possono posizionarsi i fotografi, addobbi e vino.

Ultimamente, il Centro visite diretto da Giacomo Bitondi (nel video realizzato in collaborazione con l'Aps Sviluppando) ha implementato le sue attività aggiungendo l'esperienza in sandalo con un pescatore e il noleggio bici e, dopo mesi di restrizioni, sono tornati i gruppi organizzati.

Tra le nuove proposte ci sono anche altre idee romantiche: un giro in barca per festeggiare l'anniversario di nozze o per chiedere la mano della dolce metà. E pare sia impossibile non dire di sì.