Matrimonio in moto a Foggia, Cristian porta via la tirolese Miriam in Harley Davidson

Cristian e Miriam sposi, a due anni e mezzo dal primo incontro avvenuto nel ristorante dove lavorano entrambi, questa mattina presso il Comune di Foggia si sono uniti in matrimonio. La passione per la moto la scintilla che ha fatto scattare l'amore. Lui è arrivato in Comune sulla sua 'Harley' e in abiti di tutto rispetto da biker. Lei, tedesca, si è sposata in abito tradizionale tirolese.