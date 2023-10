L'artista foggiana Marta dell’Anno presenta il nuovo album al Cineteatro Sala Farina

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Uscirà il 27 ottobre 2023 per "Tempo di Metamorfosi, di Sante e di Madonne", il nuovo atteso album di Marta dell’Anno, compositrice, autrice, violista e cantante, spirito libero della musica indipendente italiana.

Foggiana di origine ma parigina di adozione, Marta dell’Anno vanta numerose collaborazioni in Italia e all’estero, viaggiando a una media di più di duecento concerti all’anno. Anticipato dal primo singolo 'Susanna', il settimo lavoro discografico di Marta dell’Anno è composto da 12 ispiratissime tracce in bilico tra cantautorato e jazz, il tutto impreziosito da arrangiamenti sopraffini e in perfetta simbiosi con l’anima musicale cangiante dell’artista pugliese.

Nel disco, importanti collaborazioni con musicisti come Andrea Marchesino alle chitarre (che ha arrangiato e prodotto il nuovo album assieme a Marta dell’Anno), Danilo Gallo dei Guano Padano al basso elettrico, Bernardo Guerra (batterista di Stefano Bollani) e Giulia Grassi al pianoforte. 'Tempo di Metamorfosi, di Sante e di Madonne' sarà disponibile dal 27 ottobre in streaming, digital download e compact disc, pubblicato dalla label indipendente Controra Records di MID SIDE aps.

Il concerto di presentazione ufficiale si terrà lo stesso giorno, venerdì 27 Ottobre, presso la splendida e intima cornice del Cineteatro Sala Farina di Foggia. I biglietti sono già disponibili su Eventbrite.

Un’occasione speciale per ammirare sullo stesso palco l’artista pugliese e la sua band al completo.

Info concerto

Link per acquistare il biglietto https://www.eventbrite.com/e/biglietti-presentazione-ufficiale- tempo-di-marta-dellanno-738324056127?aff=oddtdtcreator