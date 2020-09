Mario Schifano e la pop art italiana a Foggia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday







La Contemporanea Galleria d’arte di Giuseppe Benvenuto accoglie un fondamenta-le evento culturale legato alla Pop Art italiana. Da giorno sabato 10 ottobre alle ore 18.30 e fino al 29 novembre sarà possibile accedere all'esposizione delle opere dei maestri del novecento dello spessore di Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli e Giosetta Fioroni.



La mostra d’arte patrocinata dal Lions Club Umberto Giordano di Foggia è a cura di Giuseppe Benvenuto e vedrà intervenire Michele Curtotti, presidente Lions club Umberto Giordano di Foggia; Claudia Lioia, assessore del comune di Foggia; Pietro di Terlizzi, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia; Gianfranco Terzo, assessore del comune di Sannicandro di Bari; Michele Vaira, avvocato e Giuseppe Marrone, filosofo della Società Filosofica Italiana.



Le opere, venticinque in tutto, sono espressione di una ricerca culturale legata al gruppo della Scuola di Piazza del Popolo che traduce l’inquietudine espressiva della Pop Art americana in una ricerca del tutto originale, ma centrata sullo sfondo comu-ne della riflessione sul mondo e la società contemporanea come luogo del consumo ottuso alla profondità. Questi artisti recuperano motivi espressivi di uso comune e quotidiano come la pubblicità o propri del linguaggio televisivo e cinematografico per poi riprodurli nella propria arte.

Di Mario Schifano saranno proposte opere museali comprese nell’arco temporale dagli anni ’70 ai ’90 come le Palme, gli Scorci, l’Area aperta, le Schegge e le Tele computerizzate o Emulsioni che sono realizzate facendo comunicare la fotografia, per cui nutriva enorme passione, e la pittura: sono utilizzati fondi fotografici assieme all'intervento pittorico. Ancora di Schifano le tecniche miste su carta degli anni ’70.



Tano Festa sarà presente con opere degli anni ’80 come le Finestre, Coriandoli e i Mulini a vento, mentre sono di Franco Angeli e Giosetta Fioroni rispettivamente Half dollar, Colpo di stato e i Giardini e tecniche miste su carta della Fioroni.

La mostra è visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 al-le 20.30.



Giuseppe Marrone