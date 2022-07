Mario Biondi a Rodi Garganico: il live sul palco del Porto Turistico

La grande voce di Mario Biondi torna in provincia di Foggia. Il 51enne cantante originario di Catania sarà protagonista al Porto Turistico di Rodi Garganico, dove si esibirà in un concerto in programma il 21 agosto.

L'occasione per ascoltare i suoi più importanti successi, come l'iconica 'This is what you are', passando per 'Be lonely', 'Lowdown', 'Life is Everything' fino ai brani tratti dal suo ultimo album 'Romantic'.

Appuntamento a partire dalle ore 22.15.