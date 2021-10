San Severo brinda al secolo di vita di Maria Antonietta: foto ricordo e torta regalo con le 100 candeline

San Severo quest'oggi, 20 ottobre, ha festeggiato un'altra centenaria: ha compiuto un secolo di vita la signora Maria Antonietta Cinelli, circondata dall’affetto dei figli Carmine e Antonietta e dei rispettivi coniugi, presso 'Casa Azzurra Domus San Giuseppe Moscati' di via Tondi alla presenza degli operatori e dei titolari Michele Princigallo e Laura Risoldi.

“Ancora una gioia infinita per la nostra San Severo alla signora Maria Antonietta ho formulato personalmente i migliori auguri per i suoi 100 anni, estesi anche ai suoi familiari. E’ stata davvero un bel momento, ho incontrato una donna con tanta voglia di vivere ancora, felice, pronta a rispondere alle domande più diverse. Siamo orgogliosi di essere suoi concittadini e di aver potuto condividere questo compleanno. Ai figli il nostro grazie per aver voluto invitare anche il Comune di San Severo” il commento del sindaco Francesco Miglio.