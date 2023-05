Marco Masini, il successo e la musica secondo il giudice del concorso Umberto Giordano: "Oggi basta avere TikTok"

Tutto pronto per la quinta e ultima giornata del 15° Concorso nazionale musicale 'Umberto Giordano'. Sul palco del Teatro Giordano di Foggia oggi si esibiranno i 49 concorrenti del Talent Voice, la sezione canto moderno, selezionati nelle scorse settimane da Mario Rosini e dagli organizzatori del contest.

Ad ascoltare e valutare le performance sarà la giuria presieduta da Marco Masini, che sarà affiancato dal noto direttore d’orchestra e compositore Roberto Molinelli e da Lorenzo Ciuffreda, direttore artistico del Concorso Giordano. Attesa anche l’esibizione di Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione di 'The Voice Kids', nel corso della cerimonia di premiazione che si svolgerà in serata.

Intanto ieri si sono svolte le audizioni live della Sezione Drums che hanno entusiasmato il presidente di giuria di quest’anno, il drummer di fama mondiale, considerato un genio della tecnica e dell’innovazione, Virgil Donati, e il resto della commissione esaminatrice formata dai Maestri Alessandro Napolitano, Paolo Fabbrocino e Ciuffreda.



Ben 65 batteristi, arrivati da molte città italiane, che hanno suonato. Questa le classifiche: Categoria A (6-10 anni): 1° Michela del Vecchio, Stefano Frigerio e Alessandro Rossi, 2° Giuseppe Ciuffreda, Simone Baselice e Serena Stabile, 3° Alessandro Renna; Categoria B (11-15 anni): 1° Nicola Basso, Antonio Lo Conte, 2° Giuseppe Pomarico e Giulia Carella, 3° Luca Bombacigno, Luca Stipani, Antonio Palumbo, 3° Vincenzo Tarantino; Categoria C (16-21 anni): 1° Michele Fortarezza e Gionathan Naviglio, 2° Gabriele D’Aloia, Stefano Palumbo, Giulio D’Urso e Felice Mummolo, 3° Jonathan Taranto; Categoria D (22-26 anni): 1° Giuseppe Chiarella, 2° Simone Piacentini. Categoria E (30-31 anni) 3° Tommaso Occhionero e Stefano Sampieri.



“Tra i partecipanti ce ne sono di davvero bravi e molto promettenti”, ha detto Virgil Donati, che ha elogiato anche il Concorso Giordano definendolo “spettacolare”. “È un’organizzazione bellissima e sinceramente non me l’aspettavo così – ha dichiarato ammirando anche il teatro – ed è una giornata importante per tutti i giovani concorrenti e per la cultura della città in generale”.