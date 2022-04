Pacifisti foggiani marciano contro la guerra fino ad Amendola

Il 10 aprile, domenica delle palme dalle 9 il coordinamento ‘Capitanata per la Pace’, nato circa un mese fa, promuove la decima ‘Marcia della Pace’ dalla Comunità Emmaus all’aeroporto militare di Amendola, tradizionale appuntamento del pacifismo nel nostro territorio, con la benedizione delle palme e degli ulivi.

"Se negli scorsi anni il pacifismo è sembrato ad alcuni un tema lontano e riservato a pochi, proprio l’invasione russa dell’Ucraina e la guerra conseguente, hanno nuovamente mostrato il suo straordinario valore universale. Per questo intendiamo ribadire tante delle nostre storiche posizioni, laddove opportuno aggiornate alla luce dei tragici sviluppi di questi giorni ed espresse nell’appello della marcia. Alla gran parte della classe politica nazionale ed europea, incapace di ipotizzare un’alternativa, diciamo che noi amanti della pace non ci stiamo, non accettiamo l’osceno equilibrio del terrore e ci opponiamo alla nefasta ripetizione delle logiche belliche. Se non ora, quando? Il momento è adesso!"