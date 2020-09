Artisti, associazioni e commercianti 'Uniti per Rocco': spettacolo varietà per aiutare bomber Augelli

Si terrà giovedì 10 settembre a San Giovanni Rotondo 'Uniti per Rocco', spettacolo varietà organizzato per sostenere la raccolta fondi in favore di Rocco Augelli, ex attaccante dell'Atletico Vieste, affetto da una rara forma di tumore e costretto a sostenere delle costose cure in Germania.

Il ricavato dell'evento, al quale partecipano artisti, associazioni e commercianti di San Giovanni Rotondo, sarà devoluto alla compagna di Augelli. L'evento si terrà all'esterno della scuola elementare 'Melchionda' a partire dalle ore 20.30.

Info e biglietti: 327.11261905 - 340.9359267 - 366.7103610