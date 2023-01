'Tra il bene e il male', il nuovo libro di Trifone Gargano

Apriamo il 2023 con la presentazione del nostro amato Professore TRIFONE GARGANO che torna a trovarci, dopo il successo degli anni passati, per presentare un nuovo libro 'Tra il bene e il male: Dante, Pinocchio, Harry Potter'





Cosa avranno in comune questi tre autori, apparentemente, così distanti tra loro? Innanzitutto, la proiezione ad andare oltre l’arido vero. Si chiami meraviglioso, per Dante, con l’umano che tende verso Dio, o si chiami fantasy, come nel caso, rispettivamente, di Collodi e di Rowling. L’altro elemento comune è dato dal fatto che libri parlano di e con altri libri, sempre. È il gioco della lett-erat-ura: intrecci e voci che si rincorrono. Sta al lettore cogliere queste voci.



Il filo rosso che tiene assieme queste tre storie è il rispettivo racconto dell’eroe che lotta contro il Male, in difesa del Bene. C’è una dimensione pedagogica nel poema dantesco, nelle Avventure di Pinocchio, e nei romanzi della Rowling, che non è di superficie, ma che ha carattere formativo. L’educazione al magico, a tutto ciò che è nascosto, che è profondo, intorno a noi, e dentro ciascuno di noi. Riconoscere, nel nostro mondo (e nella nostra vita), la presenza del fantastico, del meraviglioso, dell’inverosimile, accanto al razionale e al reale. Non in contrapposizione, ma accanto, con valore complementare. Questa educazione, allora, potrà valere come aiuto alla gestione delle nostre emozioni, e dei nostri pensieri. Particolare impasto di emozioni e di pensieri, di cui siamo fatti.