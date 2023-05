Al via la prima parte di 'Teatro Diffuso': il grande laboratorio di Bottega degli Apocrifi aperto agli adolescenti e gratuito

Sono aperte le iscrizioni per “Teatro Diffuso” il laboratorio teatrale e musicale dedicato alle nuove generazioni in forma gratuita, ideato dalla compagnia Bottega degli Apocrifi nel 2013 e da allora replicato ogni anno assieme a centinaia di ragazzi e bambini che si ritrovano 'coro' di un teatro dirompente e generativo. Anche questa edizione di 'Teatro Diffuso', come le ultime tre, è realizzata all’interno del più ampio progetto 'Crescincultura', selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, permettendo così di attivare in contemporanea anche un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni. La prima parte del laboratorio prenderà il via il 13 maggio (e durerà fino al 21 giugno), la seconda si svolgerà a luglio prossimo.

Gli eventi conclusivi saranno un vero e proprio teatro di comunità: una città teatro che si ritrova assieme per raccontare l’umana ricerca di senso, ritrovarsi umani e generativi in un territorio ancora vittima di una profonda crisi culturale, sociale e, di conseguenza, economica.

'Teatro Diffuso' è realizzato dalla compagnia Bottega degli Apocrifi con le parrocchie San Pio, Sacra Famiglia e Santissimo Redentore, con gli Istituti Comprensivi 'Croce – Mozzillo', 'Perotto – Orsini', 'Giordani – De Sanctis', 'Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta', con il polo liceale 'Galileo Galilei – Aldo Moro' e con l’I.I.S.S. 'Roncalli – Euclide – Fermi – Rotundi'. In virtù di questa sinergia il laboratorio si svolgerà in più luoghi della città: negli spazi del teatro comunale 'Lucio Dalla', nelle parrocchie San Pio (zona dei Comparti CA) e Santissimo Redentore (quartiere Croce), negli istituti comprensivi 'Perotto – Orsini', “'Giordani – De Sanctis', “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”. La partecipazione è gratuita.

Per info e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.

Il progetto 'Crescincultura' è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.