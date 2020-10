Dalla tappa del 'Giro-E' al premio 'Re Manfredi': a Manfredonia un mese ricco di eventi, tra sport, gastronomia e cultura

Dal 9 al 25 ottobre si svolgerà a Manfredonia, ed in tutta l'area daunofantina, il calendario di eventi istituzionali 'Active&Food Experience', al fine di promuovere e valorizzare il territorio e le sue risorse. Gli eventi, organizzati dal Gal DaunOfantino in collaborazione con “Manfredonia in Rete” (il Contratto di rete di imprenditori turistico-commerciali) ed altri soggetti istituzionali ed imprenditoriali, prendono spunto dal passaggio del Giro d'Italia e dalla partenza del Giro-E, in programma, come già noto, a Manfredonia il 10 ottobre, ed avranno come filo conduttore il turismo attivo-sportivo e l'enogastronomia, in un'ottica sostenibile e destagionalizzante.

Contestualmente avranno luogo la cerimonia di inaugurazione dei due Moli del “Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia” a due importanti navigatori e la XXIX edizione del “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”.

Tutti i dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa online martedì 6 ottobre alle ore 10.30.