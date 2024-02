Manfredonia si prepara alla 'Sfilata delle Meraviglie': strade chiuse e viabilità alternativa

Manfredonia si prepara ad accogliere la 'Sfilata delle Meraviglie' della 70^ edizione del suo Carnevale. Per lo svolgimento dell'evento, la viabilità subirà modifiche e variazioni stante la necessità - come indicato dalle istituzioni preposte - “di sospendere la circolazione e vietare la sosta dei veicoli privati nelle strade e piazze del centro abitato interessate dallo svolgimento delle manifestazioni che vi si terranno”.

Nel dettaglio, nella giornata di domani, 11 febbraio, in occasione della Grande Parata - Sfilata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati e tenendo conto del percorso lungo il quale essa si snoda, le Autorità competenti hanno disposto quanto segue: dalle ore 07.00 alle ore 15.00 è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta e la fermata di ogni categoria di veicoli, con rimozione forzata, nelle strade e piazze sotto elencate.

Si tratta delle strade interessate dalla sfilata e delle vie che intersecano il percorso: via G. di Vittorio dall’intersezione con via del Parco Pellegrino fino all’intersezione con via Gandhi; piazzale della Libertà (stazione FF.SS.); viale Aldo Moro dall’intersezione con via Gandhi fino a piazza Marconi; viale Kennedy; piazza Marconi; lungomare N. Sauro; piazzale Ferri; viale Miramare fino alla intersezione via A. Volta. Sono altresì interdette al traffico, con divieti indicati sui luoghi, tutte le perpendicolari che insistono sul percorso, nelle parti evidenziate in rosso nelle immagini allegate.

Sono ovviamente interdette le aree di parcheggio in Largo Baselice, in quello adiacente la sede della Autorità Portuale (area prospiciente ristorante Calamarando) e piazzale della Libertà poiché interne al percorso della Sfilata. Inoltre, dalle ore 08.00 alle ore 14.00: via G. Palatella é sospesa la circolazione nel tratto compreso tra via di Porta Pugliese e cCorso Roma; lungomare del Sole - viale Kennedy è sospesa la circolazione nel tratto compreso tra l’accesso al Molo di Ponente e Parcheggio Cesarano.

Si ribadisce che nel giorno di domenica 11 Febbraio è vietata la sosta e la fermata dei veicoli in Largo Baselice, intera area incluso parcheggio adiacente Autorità Portuale (area prospiciente Ristorante Calamarando); piazzale Ferri ingresso Molo di Levante; via dell’Arcangelo ambo i lati, tratto compreso tra Corso Roma e viale Miramare; via del Porto ambo i lati, tratto di strada compreso tra Corso Manfredi e Lungomare Nazario Sauro, incluso il tratto di strada prospiciente il parco giochi.

Gli autoservizi di linea adibiti a pubblico servizio di trasporto passeggeri in transito nel tratto di strada interessato dai lavori potranno adottare percorsi alternativi da loro individuati. Il tratto di strada di Via G. Palatella, tratto compreso tra Via di Porta Pugliese e Corso Roma, già interdetto alla circolazione ed alla sosta dei veicoli, sarà utilizzato per la sosta dei veicoli muniti di contrassegno per portatori di handicap.