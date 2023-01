'Favolosamente vera' continua con l’appuntamento di circo e teatro per grandi e piccoli sognatori

Appuntamento per piccoli e grandi sognatori domenica 22 gennaio 2023 alle ore 18.00 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia con “La riscossa del clown” della Compagnia Madame Rebiné. Grazie alle abilità di giocoleria, beat-box, rumorismo, commedia dell’arte, mimo, acrobatica, tip tap e roue Cyr, gli attori di Madame Rebiné porteranno in scena uno spettacolo di circo e teatro al servizio della leggerezza e del divertimento. Un cabaret alla riscossa in cui il clown finalmente trionfa.



Dopo novant’anni di sfortuna, delusioni e scivoloni, un vecchio clown torna a cavallo della sua sedia a rotelle per farsi giustizia. Sarà un’impresa impossibile dove renne acrobate, giocolieri miopi e mosche assassine cercheranno di impedirglielo. Ma lui a colpi di naso rosso farà occhi neri e lotterà fino all’ultimo respiro per difendere la sua dignità. Se ci riuscirà sarà solo grazie al sostegno degli spettatori.



«…La riscossa del clown nasce dal desiderio di tornare a sperare in un mondo che possa trasformarsi e in cui, grazie all’impegno e alla partecipazione, anche i clown possano vincere», racconta la Compagnia Madame Rebiné.



Da un’idea di Madame Rebiné, con Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri. Sguardo esterno di Roberto Magro, costumi e scenografia Loredana Averci, visual Laura Fanelli.



Spettacolo per tutte le età. Durata: 50 minuti.



“Favolosamente Vera” è la stagione teatrale dedicata alle nuove generazioni, ideata dalla compagnia Bottega degli Apocrifi, in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Manfredonia.



Biglietto unico € 6,00. Per info e prenotazioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce, Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, botteghino@bottegadegliapocrifi.it.



Acquista il tuo biglietto da casa, disponibile online su Vivaticket.



Orari Botteghino: da lunedì a venerdì ore 10.30 – 13.00 e 17.30 – 20.00; nei giorni di spettacolo dalle ore 17.00.