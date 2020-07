A Manfredonia va in scena '#inCoro', la produzione di Comunità ideata dalla compagnia Bottega degli Apocrifi

Da metà luglio a Manfredonia sta accadendo qualcosa di unico. Accade in periferia, nel cortile di una Scuola (la “Perotto”) adiacente il Teatro Comunale “Lucio Dalla”; un cortile che in occasione del Focus “Con gli occhi aperti” si è trasformata in nuova Piazza della Comunità, ospitando laboratori permanenti a cielo aperto per quasi cento adolescenti e giovani musicisti.

In questa Piazza mercoledì 29 e giovedì 30 luglio andrà in scena lo spettacolo #inCoro, nato da un’idea di Cosimo Severo e Stefania Marrone liberamente ispirato da La canzone degli F.P. e degli I.M. di Elsa Morante. Canteremo un inno al futuro, un monito al presente.

Canteremo le parole secolari dei poeti e di qualche profeta. Canteremo le parole del futuro che nessuno ancora ha ascoltato nonostante siano ben note e mal studiate. Canteremo Elsa Morante, Pier Paolo Pasolini, canteremo Vladimir Vladimirovič Majakowskij, canteremo con ogni F.P. vivo o morto sempre in vita.

La regia è di Cosimo Severo, lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Stefania Marrone, Fabio Trimigno e Giovanni Salvemini. Musicisti in scena Antonio Simone (pianoforte), Giuseppe Pinto (tromba), Fabio Trimigno (violino), con la partecipazione del giovanissimo Michele Rignanese (batteria). In scena Salvatore Marci e Giovanni Salvemini, con la partecipazione di Rosa Porcu, Alessandro Toppi e Rosalba Mondelli.

Lo spazio luci è curato da Luca Pompilio e lo spazio sonoro da Danilo Mottola e Giuseppe Lamenta del team Mottola Solution.

Tutti al servizio del coro dei ragazzi: Annalisa Armiento, Martina Barbone, Elettra Sofia Bartoli, Nicholas Bartoli, Giorgia Srikandi Brigida, Ercole Capuano, Vincenzo Capuano, Marco Carella, Andrea Castigliego, Elena Sophia Correale, Viola Correale, Gioele Cotrufo, Domenico Cotugno, Lorenzo Cusmai, Gaia Fabbrocino, Elisa Fabiano, Anna Giordano, Micaela Granatiero, Sara Imperato, Ilenya La Macchia, Angela La Torre, Michele Latino, Adalgisa Lauriola, Chiara Lauriola, Roberta Longo, Daniela Mansueto, Susanna Marasco, Nicola Alessandro Massari, Rosalba Mondelli, Matteo Olivieri, Ilaria Ortiz, Susanna Pacilli, Gianna Pizzulli, Flavio Prencipe, Irene Prencipe, Claudio Pio Rella, Rita Giovanna Rinaldi, Rosa Rinaldi, Anna Romito, Sara Romito, Concetta Salvemini, Giulia Salvemini, Serena Tomaiuolo, Desire Totaro, Sabrina Totaro, Michela Trotta, Paola Trotta, Rosa Vairo, Stefano Verderosa.

Allo spettacolo si accede previa prenotazione obbligatoria. I biglietti sono acquistabili online e la biglietteria del Teatro è a disposizione per assistenza telefonica (0884.532829 - 335.244843).

Il costo del biglietto è di € 5,00 (più costo di prevendita). È inoltre possibile scegliere il “biglietto sostenitore”: per sostenere le attività del teatro e i laboratori gratuiti per gli adolescenti.

I biglietti sono disponibili su Eventbrite

Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle regole per la sicurezza in materia di contenimento del Covid 19.

Il Focus “Con gli Occhi Aperti”, è ospitato all’interno del progetto “SopraSotto. Teatri di periferia”, sostenuto attraverso l’avviso pubblico “Periferie al centro”, intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti e coordinato da Teatro Pubblico Pugliese e al sostegno lungimirante di una impresa storica del territorio quale è la Silac.

Lo spettacolo #InCoro è realizzato con il sostegno tecnico dell’impresa MottolaSolutions.

https://www.bottegadegliapocrifi.it/