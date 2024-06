A Manfredonia la quarta edizione del 'Festival delle Terre d'Acqua'

Il ‘Festival delle Terre d’Acqua’, progetto culturale della ‘Fondazione Re Manfredi’, torna a Manfredonia per la sua quarta edizione dal 25 al 29 giugno. Il festival nasce come progetto culturale di creazione di bellezza e libertà, perseguite avvicinando il territorio al sapere, alla cultura della consapevole tutela del territorio, della competenza per affrontare le sfide di una società sempre più globalizzata, della valorizzazione del merito quale strumento di riscatto dal malcostume, dalla criminalità e dalla povertà, che trova il suo momento conclusivo in una manifestazione che costituisce la summa di tutte le iniziative messe in campo dalla Fondazione Re Manfredi nel corso degli anni di attività.

Il programma della kermesse prevede tre eventi. Dal 25 al 27 giugno si svolgerà la rassegna letteraria di incontri con autori ‘Ti Porto un libro’ nell’Anfiteatro antistante Marina del Gargano - Porto Turistico di Manfredonia, in cui ogni autore si confronterà col pubblico affrontando una determinata tematica di attualità. Venerdì 28 giugno, invece, sarà la serata dedicata ai ‘Destination Marketing Awards’, in cui verrà premiato chi, nel proprio specifico settore, ha saputo valorizzare le destinazioni Gargano, Daunia e la Puglia tutta.

Sabato 29 giugno in piazza Falcone e Borsellino avrà luogo la serata di gala del ‘XXXI Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi’, riconoscimento assegnato a chi, distinguendosi per merito nel proprio campo di competenza, ha dato lustro alla nostra terra mettendo così in risalto le sue tante potenzialità.