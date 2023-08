A Manfredonia festa patronale all'insegna della sobrietà, il sindaco: "Momento di riflessione collettiva"

Manca pochissimo. Alle 20 la città di Manfredonia si illuminerà in onore di Maria Santissima di Siponto. Inizia la settimana dedicata alla festa patronale (il programma qui) che vedrà, come tradizione vuole, accanto alle celebrazioni religiose quelle laiche a suon di musica, spettacoli e incontri che si concluderanno sabato 2 settembre con la ‘Giornata dell’inclusione sociale’.

Tra i momenti più attesi, oltre all’accensione delle luminarie di questa sera, anche lo show del 29 alle 21 in piazza Duomo dell’attore e cantante sipontino Vincenzo De Michele che accompagnato dall’orchestra ICO ‘Suoni del Sud’, porterà il pubblico in un vero e proprio viaggio nella canzone umoristica partenopea. E poi il concerto del rapper sipontino e vincitore del ‘Roma Music Festival’ Yu-Gén (30 agosto alle 21) e quello di Orietta Berti il 31.

“Ci accingiamo a festeggiare la 187esima Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto – scrive il sindaco Gianni Rotice sul suo profilo facebook – la festa di tutte le feste, la più bella e sentita dalla nostra comunità, nella quale affondano le nostre radici culturali ed alla quale sono legati i ricordi più cari di ciascuno di noi. I festeggiamenti si svolgeranno nel solco della sobrietà e della tradizione, anche come momento di riflessione collettiva che consente alla comunità di ritrovarsi e condividere qualcosa che appartiene a tutti, come in una grande famiglia”.

“La Festa Patronale – conclude – permette anche di ‘accendere le luci’ e valorizzare l’essenza e le eccellenze di Manfredonia, la sua bellezza, la sua unicità. La Festa come strumento culturale e di sostegno all’economia locale per una città che in quei giorni trabocca di gente. Che la 187^ Festa Patronale, ponendo al centro la profonda spiritualità che ci lega a Maria SS di Siponto, sia allora occasione di riflessione e rinnovamento per Manfredonia e tutta la sua comunità”.