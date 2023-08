Come il digitale influenza territorio, cultura e ambiente: se ne parla a Manfredonia

A riveder le stelle, ascoltando le storie di piccoli e grandi imprenditori. E’ il concept di ‘Digital&Stars’, l’evento che il 9 agosto a partire dalle 21 allieterà la serata di quanti si riverseranno nel chiostro del comune di Manfredonia. Si tratta di un evento progettato per celebrare personalità locali, regionali, nazionali e internazionali che si sono distinte nel mondo del digitale e per affrontare e valutare le conseguenze che lo stesso ha nella vita quotidiana.

Nato dalla sinergia tra ‘Comunica Creative Company’ e ‘Software Italiani’, il format prevede 3 talk da 45 minuti, intervallati da momenti di degustazione e intrattenimento musicale, con la presenza di un moderatore che intervisterà gli stakeholder del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale per i tre ambiti individuati: ‘Digital & Territorio’, ‘Digital, Cultura & Intrattenimento’ e ‘Digital, Ambiente, Sostenibilità & Care’. Nello specifico si parlerà di come il digitale influisce sui territori in cui viviamo, su come ha cambiato il mondo dell'intrattenimento, e sulla sua importanza nel settore del benessere ambientale ed umano.