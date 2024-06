Al Museo e al Castello di Manfredonia eventi speciali per la 'Festa della musica'

Torna la Festa della Musica, la manifestazione internazionale che in Italia è promossa dal Ministero della Cultura. Un cartellone di eventi di qualità, inclusi nel costo del biglietto di ingresso, caratterizzerà i percorsi di visita in alcuni luoghi della cultura in Puglia. In Capitanata i festeggiamenti interesseranno il Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia. L’appuntamento è per venerdì 21 giugno dalle 16.30 alle 18.

L’evento, realizzato in collaborazione con l'associazione ‘Il sogno di Marilù’ e il Conservatorio di musica ‘Umberto Giordano’ di Foggia, prevede un laboratorio artistico -musicale dedicato ai bimbi tra i 4 e i 10 anni. ‘Nel blu dipinto di blu’ è il titolo dell'iniziativa pensata per dare ai piccoli artisti e sognatori la possibilità di dipingere su tela, trasportati dalla musica. Un'esperienza di suoni e immagini, legata alla visione di figure e simboli presenti sulle opere del museo, che consentirà ai partecipanti di esprimere le proprie emozioni attraverso l'arte.

Le attività – incluse nel costo del biglietto – saranno accompagnate da esibizioni dal vivo e dalla musica del duo ‘Eos’ composto da fisarmonica e flauto traverso.

(foto Matteo Nuzziello)